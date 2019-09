Presidente da ABDI deve ser exonerado após acusar secretário de Ministério da Economia

publicidade

Depois de acusar o secretário de Produtividade e Emprego do Ministério da Economia, Carlos da Costa, de fazer pedidos "não republicanos", o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Luiz Augusto Ferreira, deve ser exonerado nos próximos dias. Segundo fontes, o secretário adjunto de Produtividade, Igor Calvet, é o mais cotado para assumir a agência. Calvet é o número dois da secretaria de Costa.

Em entrevista ao Estadão/Broadcast, Ferreira disse ter sido pressionado por Carlos da Costa a bancar o aluguel de salas em São Paulo sem necessidade. De acordo com o presidente da ABDI, o aluguel serviria para abrigar escritórios da secretaria e criaria um custo adicional de R$ 500 mil por ano à agência, que é mantida por meio de repasses de recursos do Sistema S. Ele não quis revelar que outros pedidos "não republicanos" teriam sido feitos pelo secretário.

Mais cedo, o presidente Bolsonaro disse que "um dos dois, ou os dois perderão a cabeça". O Ministério da Economia concluiu nesta segunda-feira os trâmites para a exoneração de Ferreira e o pedido foi enviado para a presidência da República. Cabe ao presidente Bolsonaro nomear ou demitir os dirigentes da ABDI.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, teria conversado com Bolsonaro sobre o assunto. A disputa entre os subordinados teria desagradado Guedes, que considera, segundo interlocutores, que o governo não pode perder tempo com brigas internas.

Costa divulgou nota em que afirmou que "refuta terminantemente ter feito qualquer pedido não republicano" e disse que já está adotando medidas para acionar a Justiça contra "denúncias infundadas". "Todas as solicitações feitas pelo secretário foram literal e rigorosamente pautadas pelos princípios de economicidade, legalidade e legítimo interesse público", afirma o texto.

A relação entre Ferreira e Costa vem se deteriorando nos últimos meses e o conflito culminou em uma reunião do conselho deliberativo da ABDI, do qual o secretário é presidente. Costa teria questionado gastos da agência, entre eles o de cerca de R$ 7 milhões com um único escritório de advocacia, o que representa 8% do orçamento da agência.

Ferreira disse que a despesa se refere ao pagamento de honorários em um único caso, no qual a ABDI foi vencedora e recebeu R$ 65 milhões. O contrato previa o pagamento apenas se a causa fosse ganha e 11% de honorários, percentual, segundo ele, abaixo do cobrado no mercado. "Não faz o menor sentido os questionamentos do secretário. Ele sequer sabe do que está falando. Ele próprio aprovou as contas apresentadas no conselho de administração", afirmou. "Estou aguardando ser chamado para a apuração que o presidente da República determinou. Não existe governo do Carlos da Costa. Existe governo do presidente Bolsonaro".