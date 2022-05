Presidente da Petrobras deve se encontrar com Bolsonaro no Rio

publicidade

Pressionado para conter os reajustes nos preços dos combustíveis no país, o presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, deve se encontrar com Jair Bolsonaro nesta quinta-feira durante congresso sobre mercado de carbono, no Rio de Janeiro.

Bolsonaro vai participar de um almoço oferecido pelo congresso, coordenado pela Petrobras, Banco do Brasil e Ministério do Meio Ambiente. O evento deve acontecer entre 12h30min e 13h45min. A reportagem apurou que Coelho também deve participar do almoço, que será realizado no Jardim Botânico e contará com a presença de líderes de diversas empresas.

Há expectativa de que o presidente da República discurse. Coelho não deve se pronunciar publicamente, uma vez que palestrou, na última quarta-feira (18), no painel de abertura do evento.

O encontro busca promover debates sobre o mercado de crédito de carbono e apresentar estratégias corporativas e projetos e cases para impulsionar negócios verdes. De acordo com os organizadores, houve um crescimento exponencial do mercado mundial de carbono nos últimos anos, "especialmente o voluntário, em que empresas e pessoas físicas podem adquirir créditos para compensar suas emissões".

Bolsonaro, que busca a reeleição neste ano, tem criticado de forma recorrente a estatal, que registrou lucro de R$ 44 bilhões no primeiro trimestre deste ano, e a política de preços adotada. O presidente chamou os rendimentos de "estupro" e pediu para que não fosse reajustado os valores dos combustíveis no país.

A Petrobras adota o modelo PPI (Preço de Paridade Internacional), o que faz com que o preço da gasolina, do etanol e do diesel acompanhe a variação do valor do barril de petróleo no mercado internacional. Recentemente, o presidente se recusou a comentar uma eventual troca no comando da estatal.

"Pergunta para o Adolfo Sachsida. Ele é o ministro de Minas e Energia e trata disso. E eu deixo bem claro que todos os meus ministros, sem exceção, têm carta branca para fazer valer aquilo que achar melhor para o seu ministério", disse Bolsonaro a apoiadores na Praça dos Três Poderes, no último domingo

Posse de ministros do Tribunal Superior do Trabalho

O retorno de Bolsonaro a Brasília está previsto para as 16h30min. O presidente participará da sessão solene de ratificação de posse de ministros no Tribunal Superior do Trabalho (TST). Serão empossados Alberto Bastos Balazeiro, Amaury Rodrigues Pinto Junior e Morgana de Almeida Richa, além do desembargador Sérgio Pinto Martins. A solenidade está marcada para as 17h no plenário do tribunal.

