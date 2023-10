Processo contra Mari Pimentel avança na Comissão de Ética da Câmara de Porto Alegre

publicidade

Praticamente concomitante à discussão nas CPIs da Educação, o processo de suspensão do mandato da vereadora Mari Pimentel (Novo), que tramita na Comissão de Ética da Câmara de Porto Alegre, teve desdobramento nesta segunda-feira. O vereador Gilson Padeiro (PSDB) foi escolhido como relator do processo disciplinar, que pede suspensão do mandato da vereadora por 60 dias. Após ser notificada, Mari terá cinco sessões para apresentar a sua defesa. A seguir, o relator apresentará suas conclusões.

A ação foi apresentada pelo vereador Mauro Pinheiro (PL), que é o relator de ambas as CPIs. O argumento é que Mari teria fraudado votações por falta de votos. A vereadora, porém, argumenta que isso não ocorreu, uma vez que não havia no regimento da Casa detalhamento sobre se as votações, após aberta a reunião, precisariam de quórum mínimo. “No início (do funcionamento das comissões) havia um entendimento, que ainda não foi regulamentado, de que, para nós, dado início da sessão, com quórum, não precisaria da maioria completa, poderia ser simples”, explicou. Mari ressalta que, exatamente pela dificuldade de ter quórum, foram unificados os trabalhos das comissões.

Veja Também