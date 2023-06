Protesto de servidores bloqueia entrada da Assembleia antes de votação de projeto do IPE Saúde

publicidade

Integrantes de diversas entidades sindicais de servidores públicos estaduais ocuparam, ainda durante a madrugada desta terça-feira, todas as entradas da Assembleia Legislativa, no Centro de Porto Alegre. O ato ocorreu horas antes da votação do projeto de lei do IPE Saúde.

O movimento é uma forma de tentar pressionar os deputados gaúchos pela rejeição da proposta de reestruturação do IPE Saúde, enviada pelo governo. Ante a informação de que o café da manhã marcado pelo governador Eduardo Leite (PSDB) com a base aliada para alinhar a estratégia de votação seria realizado no Theatro São Pedro, os manifestantes ocupam também a frente do teatro. E, ainda, a entrada da Assembleia exclusiva para funcionários, localizada na rua Riachuelo.

Parlamentares da base, contudo, afirmaram que o encontro será no Palácio Piratini. O endereço não muda a dificuldade que os deputados encontrarão para passar pelos manifestantes. Entre estes últimos há o receio de que o governo e a direção do Parlamento lancem mão de uma estratégia de forte aparato policial para retirá-los das entradas do Legislativo.

Pouco antes das 9h, a Brigada Militar começou a posicionar um efetivo numeroso no entorno da Praça da Matriz e do Theatro São Pedro. Em função das manifestações, as reuniões da Mesa Diretora da Assembleia e a que envolve os líderes dos partidos foram transferidas para o prédio do Memorial do Legislativo.

Foto: Flavia Bemfica / Especial / CP

A manifestação foi criticada pelo presidente da Casa, Vilmar Zanchin (MDB), que afirmou que a atitude não dialoga com a democracia. "A obstrução do acesso ao Parlamento não combina com a democracia. Desde que o projeto de reestruturação do IPE chegou à Assembleia, um debate amplo e plural tem ocorrido, com espaço de fala para todos os atores do processo, sejam eles favoráveis ou contrários às medidas", escreveu no Twitter.

