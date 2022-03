PSDB e União anunciam Rodrigo Garcia para o governo de SP e Datena para o Senado

publicidade

O PSDB e o União Brasil anunciaram, nesta quinta-feira, que pretendem lançar o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, para disputar o comando do estado e o apresentador José Luiz Datena para disputar uma cadeira no Senado nas eleições de outubro deste ano. Garcia sairá pelo PSDB e Datena pelo União.

"Nossos partidos compartilham dos mesmos princípios, conjugam os mesmos ideais e vamos trabalhar para que São Paulo e os paulistas estejam nas mãos competentes e sob o olhar humano de nossos candidatos", diz a nota.

"Nosso compromisso é com as aflições da população. Vivemos o momento de retomada da vida normal, com a pandemia sob controle graças às decisões acertadas de São Paulo, mas com as angústias da falta de empregos, da recuperação dos pequenos negócios e a volta da inflação", completa a nota.

