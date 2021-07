Quadro de saúde apresenta melhora e Bolsonaro pode receber alta neste domingo

publicidade

O estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro está evoluindo bem e o mandatário pode receber alta neste domingo. Após passar por exame de tomografia computadorizada do abdômen, na tarde dessa sexta-feira, o resultado evidenciou melhora do quadro de suboclusão.

Conforme boletim médico divulgado pelo Hospital Vila Nova Star, onde ele está internado, foi retirada a sonda nasogástrica e o presidente aceitou bem a alimentação via oral. De acordo com o médico Antônio Macedo, responsável pelo tratamento, Bolsonaro pode receber alta médica amanhã.

Nas redes sociais, o presidente postou uma foto caminhando pelos corredores do hospital.