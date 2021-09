Relator da CPI inclui ministro Onyx Lorenzoni na lista de investigados

publicidade

O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, Renan Calheiros (MDB-AL), atualizou a lista de investigados pelos senadores, incluindo o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), o empresário Luciano Hang, o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) e outras seis pessoas. No total, agora, são 29 investigados.

Também estão na lista o representante da empresa americana Davati Medical Supply Cristiano Carvalho, a diretora-executiva da Precisa Medicamentos Emanuela Medrades, o vendedor autônomo de vacina pela Davati, cabo da Polícia Militar de Minas Gerais (PM-MG) Luiz Paulo Dominghetti, o ex-diretor de Programas do Ministério da Saúde coronel Marcelo Pires e a servidora do ministério Regina Célia Silva Oliveira, fiscal do contrato da Precisa Medicamentos.

Nesta quarta-feira, a CPI da Covid ouve o depoimento do motoboy Ivanildo Gonçalves, que teria sacado milhões para VTCLog. Ele deveria ter comparecido na terça, mas a sessão com ele não ocorreu porque o ministro do STF Nunes Marques concedeu autorização para que ele se ausentasse.