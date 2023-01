"Rito revigora republicanismo e civilidade", diz presidente da AL-RS

publicidade

As manifestações do governador Eduardo Leite (PSDB) e do presidente da Assembleia Legislativa gaúcha, Valdeci Oliveira (PT), durante a solenidade de posse no Legislativo neste domingo foram bastante semelhantes no que diz respeito ao comportamento comum a agentes políticos e população. Ao dar posse à Leite e ao vice, Gabriel Souza (MDB), Valdeci se disse orgulhoso do ato. “Os motivos desse sentimento são simples e até óbvios: o evento que aqui realizamos hoje enaltece, revigora e consolida o republicanismo, a civilidade e o respeito à democracia”, destacou.

No discurso que abriu os trabalhos na Assembleia, o presidente da Casa apontou o rito como a celebração “da liberdade, do reconhecimento mútuo e do entendimento de que o oponente não é o inimigo a ser debelado.” O parlamentar defendeu ainda a relação transparente entre os poderes, a segurança do sistema de votação do país e o diálogo como o melhor caminho a ser buscado, em todas as situações.

Ao parabenizar Leite, o petista também assinalou que a reeleição trará grandes responsabilidades, lembrou o papel “autônomo, fiscalizador e independente” do Parlamento, e ressalvou que o poder estará à disposição para “discutir, propor, construir e negociar” as soluções necessárias às demandas do Estado.