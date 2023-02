Senado aprova deputado Jhonatan de Jesus para o TCU

publicidade

O Senado aprovou nesta quarta-feira (8) a indicação do deputado federal Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR) para ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), órgão que atua no controle externo da administração pública.

Jhonatan ocupará a vaga deixada pela aposentadoria da ministra Ana Arraes, mãe do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos, que morreu em desastre aéreo em 2014, quando era candidato a presidente da República. Como o cargo de ministro do TCU é vitalício, com a aposentadoria compulsória aos 75 anos, o parlamentar de 39 anos poderá ficar no cargo até 2059.

"Essa vitória marcará minha vida para sempre. Jhonatan tem conhecimento sobre contas públicas e é um dos deputados mais atuantes de Roraima", disse o senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR), pai do parlamentar.

Vaga do Republicanos

A indicação de Jhonatan de Jesus passou pela Câmara dos Deputados, aprovada em 2 de fevereiro com 239 votos favoráveis; e partiu da liderança do Republicanos na Câmara e contou com apoio de sete legendas (MDB, PDT, Podemos, PP, PSB, PSD e União) e de duas federações (PSDB-Cidadania e PT-PCdoB-PV).

O Republicanos deverá manter a vaga na bancada de Roraima com Gabriel Mota, hoje vereador em Boa Vista e primeiro suplente do partido no estado.