Senado votará texto da Câmara e confirmará Coaf longe de Moro, diz Alvaro Dias

publicidade

Autor de um requerimento para manter o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) no Ministério da Justiça e Segurança Pública, o líder do Podemos no Senado, Alvaro Dias (PR), afirmou que os senadores vão aprovar o texto da reforma administrativa da Câmara e devolver o órgão ao Ministério da Economia. A medida deverá ser votada nesta terça-feira, no plenário do Senado. O presidente Jair Bolsonaro fez um apelo para que os senadores mantenham o que a Câmara aprovou e evitem o risco de deixar a MP caducar no dia 3 de junho.

"Vai aprovar o que veio da Câmara, com certeza, em que pese eu ter um pedido de destaque porque acho que seria possível a Câmara votar até quinta e revolver", disse o líder do Podemos no Senado. "Se o presidente da República está pedindo, o próprio ministro Sergio Moro está pedindo, porque não quer voltar à estaca zero, então o que vai prevalecer é esse entendimento". Se o Senado alterar o texto, a medida terá de ser novamente analisada pelos deputados federais. Dias ressaltou ainda que o presidente Jair Bolsonaro pode assinar um decreto determinando que o Coaf fique na pasta do ministro Sergio Moro.

O senador afirmou que o pacto entre os três Poderes discutido pelos presidentes da República, do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal não terá efeitos práticos se o governo não corrigir falhas na articulação política. Ainda assim, acredita na aprovação da reforma da Previdência por causa da necessidade da proposta. "Acho que e a palavra-chave não é pacto, é eficiência. Temos que buscar eficiência maior, e a falha maior é do Executivo nas suas escolhas, no comportamento, na articulação política", comentou.

Ele também aponta uma "parcela de responsabilidade" do Congresso. "O Legislativo tem que ser mais pragmático, mais ágil". Para o líder do Podemos, o presidente do STF, Dias Toffoli, teria mais força ao propor um pacto se a Corte fosse mais eficiente para julgar os casos da Operação Lava Jato.