Senador pede à CPI prisão de empresário que denunciou propina

O senador Alessandro Vieira (Rede-ES) pediu a prisão do depoente à CPI da Covid desta quinta-feira (1º), Luiz Paulo Dominguetti Pereira, que denunciou ter recebido proposta de propina do ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, em negociação por 400 milhões de doses vacinas da Astrazeneca/Oxford.

Ele considerou que o empresário deu falso testemunho aos senadores, ao reproduzir áudio do deputado Luis Miranda (DEM-DF), sugerindo que o parlamentar também estaria envolvido em esquemas de corrupção na compra de vacinas. Na semana passada, Miranda e seu irmão denunciaram o líder do governo Bolsonaro e servidores do Ministério da Saúde por suposto superfaturamento no contrato da vacina Covaxin.

"Aqui eu tenho a ata notarial produzida agora no Cartório do 4º ofício do DF, onde o deputado federal Luis Miranda compareceu e apresentou todo o conteúdo dos diálogos, áudio, prints e conversas que teve - se eu não estiver enganado no mês de setembro de 2020 - falando sobre venda de luvas", disse o senador Vieira.

"Este é o áudio que o senhor apresentou à CPI como se fosse um áudio de intermediação de venda de vacinas. O senhor tem noção da gravidade do que o senhor está fazendo", completou.

O presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-BA), porém, afirmou que não deve aceitar o pedido. Cabe a ele determinar à Polícia Legislativa do Senado que prenda convocados ou investigados durante os depoimentos. "Eu não tenho nenhuma intenção de fazê-lo. Eu imagino suas filhas, seu filho, sua esposa vivendo esse momento. Aquilo que a gente não quer para gente, a gente não deseja para os outros", disse Aziz.

