Senadores governistas divulgam nota de repúdio contra CPI da Covid-19

publicidade

Senadores governistas divulgaram uma nota de repúdio contra a CPI da Covid, que se reúne nesta quarta-feira para a leitura do relatório final. O documento é assinado por Eduardo Girão (Podemos-CE), Marcos Rogério (DEM-RO), Jorginho Mello (PL-SC) e Luis Carlos Heinze (PP-RS).

“O palanque político em que se transformou essa CPI, da qual emergiram inúmeros pré-candidatos à Presidência da República, somado à cegueira ideológica que permeou os trabalhos dessa comissão, impediram que o Brasil visse desmascarados inúmeros atos de corrupção perpetrados pelos mais diversos agentes públicos e atores políticos espalhados nos mais diferentes escalões de poder das administrações estaduais e municipais”, diz a nota.

Veja Também

“É possível rapidamente apontar que esta CPI deixou de investigar gestores públicos e atores privados pela suposta prática dos seguintes crimes tipificados no Código Penal e em leis especiais: peculato, concussão, corrupção passiva, prevaricação, contratação direta ilegal, frustação do caráter competitivo de licitação, organização criminosa e lavagem de dinheiro”, acrescenta.

Os senadores apontam, ainda, que a CPI se caracterizou por ter "dois pesos e duas medidas" em relação à diferença de tratamento dada aos depoentes, sejam oposicionistas ou favoráveis a políticas governamentais.“Para aqueles que corroboravam com as narrativas do G-7, o tratamento era cordial, gentil e polido, já para aqueles que ousavam enfrentar o grupo majoritário, os depoimentos nos remetiam àqueles tomados nas mais deploráveis delegacias de polícia, como se criminosos fossem”, diz.