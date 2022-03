Servidores protestam em frente ao Piratini, onde Leite cumpre sua última agenda como governador

publicidade

Enquanto o último ato na agenda de Eduardo Leite (PSDB) como governador efetivamente acontecia, na tarde deste quinta-feira, servidores protestavam em frente ao Palácio Piratini. A reação é em resposta ao projeto enviado hoje a Assembleia Legislativa que determina um aumento de 6% no funcionalismo. De dentro do Piratini, as falas dos servidores, com “não aceitaremos os 6%”, eram abafadas pelas conversas no salão lotado.

No evento, onde foram anunciados os novos investimentos no Avançar Saúde, secretários e deputados marcaram presença, como Arita Bergmann que comanda a pasta da Saúde, Beatriz Araújo, da Cultura, Tânia Moreira, da Comunicação, e Juvir Costella (MDB), do Transporte. Ele deixa a pasta hoje para voltar a Assembleia Legislativa, a fim de concorrer à reeleição.

A apresentação do último ato de Leite já começou. O governador iniciou o evento em tom de brincadeira: "São 16h07, eu coloquei um despertador no meu celular para despertar 16h27 e depois disso não posso falar mais nada. É ordem da Procuradoria do Estado". @correio_dopovo pic.twitter.com/BCMXa9T2iC — CpPolítica (@CpPolitica) March 31, 2022

Além dos deputados tucanos, como Zilá Breitenbach e Mateus Wesp, parlamentares da base aliada também prestigiaram os últimos momentos do governador, como Ernani Polo (PP), Beto Fantinel (MDB), Aloísio Classman (União Brasil), Fran Somensi (Republicanos), Vilmar Lourenço (PP), Dirceu Franciscon (União Brasil).

Às 16h07min, após cumprir agenda em Pelotas e Santa Maria - duas cidades governadas por tucanos, Jorge Pozzobom e Paula Mascarenhas, respectivamente, onde fez anúncios de investimentos, Leite entrou no Salão Negrinho do Pastoreio sob aplausos. Sorridente, ele iniciou sua fala em tom de brincadeira. “São 16h07. Eu coloquei um despertador no meu celular para despertar 16h27. E depois disso não posso falar mais nada. Não estou brincando, é ordem da Procuradoria do Estado”, disse.

As brincadeiras continuaram. “Fabiana, dois minutos. Está acabando meu mandato”, disse o então governador a uma convidada.

A apresentação de Arita foi recheada de elogios ao governador. "O senhor é a nossa grande liderança", disse. "Já estou com saudades". Antes do tempo dele encerrar, a secretária separou os dois últimos minutos para se despedir, emocionada.

"O senhor sai com uma nova missão e nós precisamos agradecer muito. Essa nova missão nos dá esperança de que podemos continuar sonhando com um Brasil mais plural, com mais justiça, mais igualdade, mais respeito, mais inovações. Sonhando com um país melhor", finalizou.

Leite foi aplaudido de pé e convidou a todos para compareceram no ato de transmissão de cargo, que acontece às 18h30, no Palácio Piratini.

*Com supervisão de Mauren Xavier