Stela Farias assume mandato na Assembleia do RS

Em uma sessão com diversas lideranças políticas petistas, como os ex-governadores Olívio Dutra e Tarso Genro, e as galerias cheias, Stela Farias (PT) tomou posse como deputada estadual na Assembleia Legislativa nesta terça-feira, para um mandato de pouco mais de nove meses. Em seu discurso, a deputada estadual, que retorna ao plenário 20 de Setembro pela terceira vez, falou sobre as pautas que irá defender e reforçou seu compromisso com a cidade de Alvorada, na metropolitana de Porto Alegre e reduto eleitoral de Stela.

"Voltar ao Legislativo estadual nos enche de responsabilidade e de esperança. Responsabilidade porque temos consciência que de estamos retomando um caminho que sempre norteou os nossos mandatos nessa Casa, em busca de igualdade gênero e de direitos, na defesa intransigente do serviço público de qualidade, da econômica solidária e da educação pública e universal. Esperança porque nosso compromisso é reforçar estas e as demais lutas da nossa bancada e continuar de forma incansável na defesa inflexível da democracia", disse ela.

Ex-prefeita de Alvorada, a deputada disse que seguirá "trabalhando incansavelmente por uma cidade mais desenvolvida social e economicamente e com mais justiça". Ela ainda aproveitou para tecer críticas ao projeto que prevê a implementação de um pedágio na RS 118, entre Gravataí e Viamão. "Não ao um pedágio urbano, o nosso povo não merece esse absurdo. Estamos há mais de ano lutando contra isso". Ela integra o movimento ''RS-118 sem Pedágio".

Stela assume em função da cassação do agora ex-deputado Luis Augusto Lara (PTB), que teve seus votos anulados e recalculados pela justiça eleitoral, dando assim um assento à bancada do PT. Com isso, a bancada se tornou a maior da Casa, com nove deputados.

Novas mudanças

Outra mudança na composição da Assembleia poderá ocorrer na próxima semana, quando está prevista a votação de um projeto que prevê a cassação do mandato de Ruy Irigaray (PSL). Caso a votação ocorra e o mandato seja cassado, a vaga deverá ser assumida por Rodrigo Lorenzoni (atualmente no Dem, mas que anunciou que irá se filiar ao PL), que está na secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico.

Além disso, outra alteração que ainda pode ocorrer na composição é a relacionada à indicação de um deputado para assumir a vaga de Algir Lorenzon, que teve nesta terça-feira a indicação aprovada no plenário da Casa, para assumir cargo no conselho da Agers. Com a mudança, a vaga no TCE é de indicação da Assembleia. O cotado é o deputado Edson Brum, do MDB. Brum, que é secretário estaudal de Desenvolvimento Econômico, deve retornar à Assembleia nos próximos dias. Se a indicação for confirmada e aprovada, Beto Fantinel - atualmente como suplente - assume a vaga efetivamente.

*Supervisão Mauren Xavier