STF analisa terça o foro para julgar Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) deve julgar na próxima terça-feira se o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) tem direito ou não ao foro privilegiado no caso do suposto esquema das "rachadinhas". O parlamentar é acusado de receber parte do salário dos assessores de seu gabinete quando ocupava cargo eletivo na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Na ação apresentada ao Supremo, o Ministério Público Federal pede que o caso seja julgado na primeira instância do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A defesa do parlamentar obteve uma decisão judicial que envia o caso para o Órgão Especial do TJ do Rio. O relator do processo no STF é o ministro Gilmar Mendes.

Os procuradores defendem que Flávio não tem direito ao foro, pois na época dos fatos era deputado estadual. O STF decidiu que o foro por prerrogativa de função vale apenas para situações ligadas ao cargo. No entanto, o suposto esquema de corrupção que o parlamentar teria se envolvido não tem relação com o mandato de senador.

Para retirar o caso das mãos do juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio, os advogados de Flávio sustentam que ele apenas trocou de casa legislativa, e que os mandatos foram sequenciais.