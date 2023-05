STF anula condenação de ex-deputado Eduardo Cunha na Lava Jato em caso sobre navios-sonda

publicidade

O Supremo Tribunal Federal (STF) anulou um processo da Lava Jato contra o ex-deputado Eduardo Cunha. Os ministros também enviaram o caso do ex-presidente da Câmara dos Deputados para a Justiça Eleitoral, que deverá avaliar eventual correção dos atos já praticados. O caso analisa o pagamento de propina de até US$ 5 milhões em contratos da Petrobras para a construção de navios-sonda.

Nesse processo, em 2020, o ex-deputado foi condenado pela 13ª Vara Federal de Curitiba à pena de 15 anos e 11 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Os ministros analisaram um recurso da defesa de Cunha contra uma decisão do relator, ministro Edson Fachin, que negou um pedido para que fosse declarada a incompetência da Justiça Federal no caso. O recurso começou a ser julgado em novembro de 2022, mas o julgamento foi suspenso em razão de um pedido de vista (mais tempo para analisar o caso) do ministro Gilmar Mendes.

Com a retomada da análise, prevaleceu o entendimento do ministro Nunes Marques. Para ele, a própria sentença condenatória reconhece a existência de “menções genéricas a uma possível intenção de que os valores que viessem a ser obtidos por Eduardo Cunha seriam utilizados em sua campanha eleitoral".

"Não se pode olvidar da evidente carga acusatória das declarações de um delator, assim como não se ignora que, embora não seja considerada prova de maneira isolada, a delação contribui para a formação de conjunto probatório a ser valorado e considerado pelo julgador", disse Nunes Marques. O ministro foi seguido pelos colegas Gilmar Mendes e André Mendonça.



O relator, ministro Edson Fachin, negou o envio da ação e afirmou que "as alegações defensivas não se revelam inequívocas a reverter a condenação do reclamante mediante declínio de competência dos autos à Justiça Eleitoral". Fachin foi seguido pelo agora ministro aposentado, Ricardo Lewandowski.