STF mantém prisão de Anderson Torres por omissão em atos de vandalismo

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta quarta-feira (11), manter a ordem de prisão contra o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres e contra o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira. As decisões iniciais partiram do ministro Alexandre de Moraes, na terça-feira.

O plenário virtual da Corte também referendou a decisão de Moraes que determinava o afastamento de Ibaneis Rocha (MDB) do Governo do DF por 90 dias. Os julgamentos ocorrem na esteira dos atos antidemocráticos, no domingo (8), que terminaram com a Praça dos Três Poderes vandalizada.

Na decisão que determinou a prisão de Anderson Torres, Moraes afirmou que “em momento tão sensível da Democracia brasileira, em que atos antidemocráticos estão ocorrendo diuturnamente, com ocupação das imediações de prédios militares em todo o país, e em Brasília, não se pode alegar ignorância ou incompetência pela omissão dolosa e criminosa".

