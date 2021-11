Tribunal de Justiça homenageia dois ex-governadores

publicidade

Os ex-governadores Alceu Collares e Jair Soares receberão na próxima quarta-feira (17), às 14h, a Medalha Ordem do Mérito Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A entrega será presencial, com transmissão pelas redes sociais. O presidente do TJRS, desembargador Voltaire de Lima Moraes, destacou que a homenagem deve-se pela conduta de ambos políticos durante o período de vida pública e, outro aspecto, a relação de respeito e harmonia entre os poderes quando estiveram à frente do Palácio Piratini.

"Tudo o que fizeram (nos cargos) e sem nenhum atrito. Sempre buscaram resolver grandes questões e sempre valorizaram o Tribunal de Justiça", ponderou o presidente. Ele ressaltou que a distinção teve aprovação unânime do órgão especial do tribunal. "Há um controle muito rígido para a entrega. Até o momento, só dois receberam", ressaltou. A honraria só foi entregue a dois ex-ministros José Neri da Silveira e Paulo Brossard de Souza Pinto, em 2015.