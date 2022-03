TSE faz auditoria em urna eletrônica em Garibaldi

publicidade

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizou nesta quinta-feira uma auditoria pública em uma urna eletrônica no município de Garibaldi, na Serra. A iniciativa, que buscou esclarecer possíveis dúvidas sobre o funcionamento do equipamento, ocorre uma vez que a cidade terá, no próximo dia 3, eleição suplementar para escolha do prefeito e do vice. Na auditoria, uma urna foi escolhida aleatoriamente e passou por todos os testes mostrando a sua confiabilidade.

Pela manhã, em Porto Alegre, o coordenador de tecnologia do TSE, Rafael Azevedo, fez uma demonstração similar, na qual também detalhou as novidades que as urnas vão apresentar neste ano. Reforçou que o objetivo é permitir o máximo de transparência para o eleitor e todos os envolvidos no processo. Ele reforçou que outra preocupação é tornar o equipamento o mais fácil de ser utilizado.

Ele ressaltou que são adotadas várias medidas que garantem a segurança do equipamento e que as atualizações são constantes. "O novo modelo (2022) foi concebido para ser ainda mais seguro do que o anterior e ele tem agora um perímetro criptográfico certificado pelo ICP-Brasil. Ou seja, atinge os critério do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) para dispositivos criptográficos", pontuou. O chamado perímetro criptográfico é responsável por garantir a execução de sistemas assinados pelo TSE e assegura a autenticidade de informações geradas pela urna eletrônica.