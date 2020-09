TSE faz parceria para garantir acesso gratuito ao site da Justiça Eleitoral

publicidade

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fechou uma parceria com o SindiTelebrasil, que representa as principais operadoras de celular do país, para garantir o acesso ao site da Justiça Eleitoral sem consumir o plano de dados, ou seja, de graça.

A parceria foi oficializada, nesta terça-feira, em cerimônia virtual durante o Painel Telebrasil 2020 com a presença do presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso.

A iniciativa tem o objetivo de facilitar que os eleitores encontrem informações confiáveis sobre o processo eleitoral de forma gratuita até o o 2° turno da eleição para prefeito, que está marcado para acontecer no dia 29 de novembro.

O TSE promove o Programa de Enfrentamento à Desinformação com foco nas Eleições 2020 e terá uma página dedicada a notícias sobre o processo eleitoral checadas por uma coalizão de agências.

A página do tribunal também disponibiliza dicas para votar seguindo as regras sanitárias, informações sobre o uso do e-título, versão digital do documento, e dados sobre a presença das mulheres na eleição deste ano.