TSE mantém multa por fake news contra campanha de Bolsonaro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu manter a multa de R$ 90 mil contra a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por propaganda irregular contra o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante as eleições de 2022. A defesa de Bolsonaro disse que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal por considerar o valor da multa "elevado".

Segundo a defesa de Lula, a campanha do adversário impulsionou na plataforma "YouTube" um vídeo que associava o petista com a legalização do aborto no Brasil. Todos os sete ministros acompanharam o relator, o ministro Raul Araújo, e rejeitaram o recurso apresentado.

A campanha do ex-presidente foi multada em setembro do ano passado, após decisão liminar da ministra Maria Claudia Bucchianeri.

