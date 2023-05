Valdemar Costa diz que Bolsonaro é "pessoa correta" após operação da PF

publicidade

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, um dos alvos da operação feita nesta quarta-feira pela Polícia Federal para investigar suposta inserção de dados falsos de vacinação da Covid-19 no sistema do Ministério da Saúde.

“Bolsonaro é uma pessoa correta, íntegra, que melhorou o país e procurava sempre seguir a Lei. Confiamos que todas as dúvidas da Justiça serão esclarecidas e que ficará provado que Bolsonaro não cometeu ilegalidades”, afirmou o dirigente do PL em comunicado à imprensa.

A operação Venire fez buscas na casa do ex-presidente na manhã desta quarta-feira e prendeu o tenente coronel Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens; o secretário de Cultura e Turismo do município de Duque de Caxias (RJ), João Carlos Brecha; e mais outros dois nomes de confiança de Bolsonaro: policial militar, Max Guilherme, e o militar do Exército, Sérgio Cordeiro - ambos responsáveis por fazerem sua segurança presidencial.

Durante as diligências na residência do ex-presidente, em Brasília, os investigadores apreenderam o celular de Bolsonaro. Tanto o ex-chefe do Executivo como os aliados foram instados a prestar depoimento à PF sobre o caso.

