Valdemar Costa Neto se reúne com Edson Fachin no TSE

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, se reuniu nesta quarta-feira (27) com o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, no Tribunal Superior Eleitoral. O encontro ocorre uma semana após o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pela sigla de Valdemar, questionar a segurança do sistema eleitoral.

De acordo com o TSE, a visita foi institucional. A reunião durou menos de 30 minutos e os temas debatidos ainda não foram divulgados pela Corte.

Em uma reunião com embaixadores, realizada no Palácio da Alvorada, Bolsonaro afirmou, sem apresentar provas, que as eleições de 2018 foram fraudadas e disse que as urnas eletrônicas não garantem a integridade do voto.

Ele foi criticado por diversas autoridades. O ministro Fachin afirmou, sem citar nomes, durante evento com advogados, que não vai aceitar "negacionismo eleitoral".

