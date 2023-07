Velório de Sepúlveda Pertence ocorre nesta segunda no Salão Branco do STF

publicidade

O velório do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal José Paulo Sepúlveda Pertence, que morreu por insuficiência respiratória, será realizado no Salão Branco do STF nesta segunda-feira. O sepultamento será no Cemitério Campo da Esperança, em Brasília, às 16h30min. Pertence foi nomeado ministro do Supremo pelo ex-presidente José Sarney, em 4 de maio de 1989, na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Oscar Corrêa. Tomou posse no cargo no dia 17 do mesmo mês. Ele se aposentou, a pedido, em 17 de agosto de 2007.

Sepúlveda Pertence tinha problemas pulmonares por ter fumado praticamente durante toda a vida, inclusive cachimbo. O jurista sempre esteve presente nos eventos da Corte e era recebido pelos ministros com muito entusiasmo e carinho.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte do ministro: "José Paulo Sepúlveda Pertence foi um dos maiores juristas da história do Brasil". A ex-presidente Dilma Rousseff disse que o "mundo jurídico e político deve muito a esse mineiro de Sabará, que se tornou um dos mais importantes juristas do Brasil".

Após a morte do ministro, autoridades e ministros publicaram em redes sociais mensagens de pesar. Sepúlveda Pertence era natural de Sabará, na grande Belo Horizonte. Nos bastidores do Supremo, Sepúlveda Pertence tinha trânsito livre nos gabinetes de integrantes da Corte e foi responsável pela indicação da ministra Cármen Lúcia.