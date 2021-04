Vereadora torna-se mãe e Porto Alegre tem mandato coletivo

publicidade

A vereadora de Porto Alegre Laura Sito (PT) celebrou nesta terça-feira a chegada do primeiro filho, Pedro. Nas redes sociais, ela celebrou com a mensagem "amor que não cabe no peito", além de agradecer ao SUS.

Seja bem vindo Pedrinho!

Amor que não cabe no peito!

❤❤❤

MUITO OBRIGADA SUS pic.twitter.com/m3uNd6wyej — Laura Sito ✊🏿 (@laurasito) April 13, 2021

Laura, 29 anos, está no primeiro mandato e é integrante da oposição na Mesa Diretora da Câmara. Com o nascimento de Pedro, ela poderá ficar afastada até seis meses, no período de licença maternidade.

Coletivo assume suplência

Durante a licença, a suplência ficará com Reginete Bispo. Ela é a titular de um coletivo "Vamos Juntas" formado por cinco mulheres. Além dela, fazem parte ainda por Thayna Brasil, Josiane França, Iyá Nara de Oxalá e Karina Ellias.

Reginete já está no cargo há três semanas. Inicialmente, asusmiu com o afastamento do colega Aldacir Oliboni, em função da Covid-19. E, em seguida, ingressou no lugar de Laura.