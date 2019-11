Vereadores têm mandatos cassados pela justiça em Sapiranga

publicidade

Três vereadores da cidade de Sapiranga foram cassados. Em sessão na tarde desta terça-feira, Valmir Pegoraro (PDT), Cesino Nunes de Carvalho (PP) e Leonardo Braga (PSDB) perderam o direito de exercer seus cargos devido a suspeita de corrupção ativa e passiva durante a compra e venda de votos para a eleição da Mesa Diretora da Câmara no ano passado.

Eles já estavam afastados de suas funções desde o mês de julho, à pedido da Justiça juntamente com o ex-vereador Alessandro Vargas de Melo (PP), cassado desde agosto, que também é citado no esquema descoberto através de mensagens pelo celular.

Melo ainda foi preso em flagrante por posse irregular de arma e comércio irregular de arma.

A Consultora Jurídica da Câmara de Vereadores de Sapiranga, Simone Ragazzon, ficou satisfeita com o resultado e destacou que ficou provado que o embasamento do legislativo era verdadeiro. As defesas dos vereadores se pronunciaram durante a sessão mas não comentaram o resultado da votação.