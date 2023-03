Volta de Bolsonaro ao Brasil tem datas previstas

publicidade

A volta do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil tem datas previstas. O próprio ex-presidente disse com exclusividade ao blog que tem duas datas em mente: "possível retorno: 26 de março ou 2 de abril", revelou. Na manhã desta terça-feira (7), o senador Flávio Bolsonaro, chegou a divulgar que a data do retorno de Bolsonaro seria 15 de março, mas depois apagou a publicação.

O ex-presidente está nos Estados Unidos desde o dia 31 de dezembro do ano passado. Deve ser organizada uma grande festa para a volta de Jair Bolsonaro ao Brasil.

