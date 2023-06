Waguinho diz que Lula e Daniela choraram durante reunião que deu sobrevida à ministra

publicidade

O prefeito de Belford Roxo (RJ), Wagner Carneiro (Republicanos), mais conhecido como Waguinho, disse nesta quarta-feira (14) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chorou durante reunião com a ministra do Turismo, Daniela Carneiro. No encontro, realizado na última terça-feira (13), o petista deu sobrevida para a mulher de Waguinho à frente do cargo.

"[Na reunião], as lágrimas descem dos olhos do presidente Lula pelo rosto e as lágrimas da Daniela descem do outro lado do rosto. A lágrima do presidente desceu porque tem uma coisa de amizade muito forte", afirmou Waguinho.

"Eu não vou dizer quem chorou primeiro, mas quando olhei as lágrimas estavam descendo dos olhos dos dois... Ele disse: 'Daniela, você é minha cota, você é minha ministra, eu não quero que você saia'. Quando ele falou essas palavras, os dois choraram. 'Há um impasse partidário e vamos aguardar', foi o que ele disse para ver como tudo isso vai se finalizar", completou.

Daniela ganhou sobrevida à frente do Ministério do Turismo na última terça-feira (13), quando se reuniu com Lula, no Palácio do Planalto. A política está sob pressão do Congresso Nacional para que o presidente faça mudanças na equipe ministerial, mas o chefe do Executivo optou por não demiti-la neste momento.

Waguinho afirmou ainda que Lula tem a palavra final sobre manter ou não Daniela no comando do Turismo e que não há mágoas nem rancor com o presidente. Segundo o prefeito de Belford Roxo, a ministra garantiu durante a reunião que não será um "empecilho" independentemente da decisão presidencial.

"A gente fica no aguardo do que o presidente Lula vai decidir. Se o presidente Lula decidir 'Daniela, fica no ministério', a Daniela fica no ministério porque o presidente pediu. Se o presidente Lula falar 'Daniela, agora tua missão que eu vou lhe dar é na Câmara', a Daniela vai pegar a missão do presidente e atuar na Câmara. Ela é a deputada mais votada do Rio de Janeiro. Aonde o presidente determinar que ela tem que cumprir missão, a missão será cumprida", argumentou Waguinho.

Pressão

Nas últimas semanas, o presidente Lula passou a avisar a membros do governo e lideranças partidárias do Congresso que pode promover alterações na composição ministerial para melhorar a relação com o Legislativo. A troca de ministros passou a entrar no radar do chefe do Executivo federal depois de críticas à articulação política do Palácio do Planalto com o Parlamento, em especial com a Câmara dos Deputados.

Lula já admite alterações nas lideranças de pastas da Esplanada, sobretudo para atrair o centrão, grupo político que tem sido decisivo nas votações legislativas. Com isso, o presidente espera construir uma base de apoio mais sólida no Congresso. O cargo de Daniela passou a ser o mais visado porque a ministra está em processo de desfiliação do União Brasil. Dessa forma, o partido reivindica uma troca para acomodar outro parlamentar da legenda.

O União Brasil trabalha com o nome do deputado federal Celso Sabino (PA) para substituir Daniela. A troca, se for confirmada, vai atender a um pedido do líder do partido na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento (BA), que esteve reunido com Lula recentemente. Também há o aval do presidente da sigla, deputado federal Luciano Bivar (PE), e de outros parlamentares da bancada.