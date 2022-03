Yeda reforça apoio a Doria e pede respeito às prévias do PSDB

publicidade

Com articulações nos bastidores visando colocar o nome de Eduardo Leite como o candidato do PSDB à presidência da República, a ex-governadora do Rio Grande do Sul Yeda Crusius publicou nota reafirmando o seu apoio a João Doria, governador de São Paulo, e ao resultado das prévias tucanas que confirmaram o nome do paulista na disputa.

O documento foi publicado em nome do secretariado nacional da mulher do PSDB, presidido por Yeda. No texto, ao relembrar o resultado de novembro, que confirmou o nome de Doria com 53,99% dos votos, afirma: "em uma democracia, a voz do povo deve ser soberana, e a maioria respeitada". Recorda, ainda, o compromisso dos candidatos à época de respeitarem o resultado do pleito, pregando "união e parceria".

Na segunda-feira, o ex-presidente da Fernando Henrique Cardoso também fez publicação em defesa do resultado da prévia. Recentemente, Doria chegou a alegar que quaisquer movimentos que deslegitimassem o resultado das prévias, realizadas em novembro, seriam "um golpe".

Leite formaliza sua renúncia ao Palácio Piratini nesta quinta-feira. Apesar de não ter informado o cargo pelo qual deseja concorrer em outubro, ele justificou sua saída por um desejo de contribuir para ser uma "alternativa à polarização" nas eleições nacionais.

*Supervisão de Mauren Xavier