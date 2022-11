Zambelli diz à PGR que não cometeu irregularidade ao sacar arma em São Paulo

publicidade

A deputada federal Carla Zambelli prestou depoimento à Procuradoria-Geral da República nesta quarta-feira (16) para explicar o episódio em que ela sacou uma arma um dia antes da votação de segundo turno. O episódio ocorreu no meio da rua, em São Paulo. A parlamentar está nos Estados Unidos e foi ouvida por vídeoconferência.

De acordo com informações obtidas pelo R7, Zambelli afirmou que não cometeu crime durante o ato, afirmou que não efetuou disparos e alegou que o caso ocorreu após ela ter recebido ameaças. Na oitiva, a deputada afirmou que no dia anterior a situação, teve o número de telefone exposto na internet.

Nas imagens gravadas por populares, ela aparece empunhando uma arma e perseguindo um homem negro junto a um dos seguranças que a acompanhavam. O segurança chegou a disparar a arma.

De acordo com Zambelli, ela recebeu diversas mensagens com ameaças por meio de um aplicativo de mensagens. A parlamentar é investigada por eventual participação em milícias digitais criadas para atacar instituições democráticas. Ela teve as redes sociais suspensas por ordem do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e alega perseguição política.

Nos Estados Unidos, a deputada disse que pretende procurar autoridades internacionais para reclamar do caso.