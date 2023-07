Abertas as inscrições de animais para a 46ª Expointer

publicidade

Para garantir presença dos melhores exemplares na 46ª Expointer, associações de criadores do Rio Grande do Sul já estão mobilizando associados que pretendem expor seus animais na feira, que ocorre de 26 de agosto a 3 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco) e a Associação Brasileira de Hereford e Braford (ABHB) estão recebendo inscrições de animais até o próximo dia 21.

Este ano, depois de acompanhar eventos como a Fenovinos e outras exposições do interior, além de exposições em outros estados, o presidente da Arco, Edemundo Gressler, tem expectativa otimista de que o número de exemplares em Esteio irá aumentar. Conforme o dirigente, foram 809 inscrições em 2021 e 892 no ano passado, crescimento de 10,26%. “A gente vai se aproximar de 15% de aumento em 2023, batendo a casa dos mil animais inscritos”, projetou.

O otimismo da Arco tem um embasamento técnico. “Ao longo do ano houve investimento grande dos criadores em melhoramento genético. E o produtor quer mostrar todo esse trabalho na evolução dos seus plantéis na Expointer, que é a grande vitrine”, afirmou Gressler. As inscrições são feitas no site da Arco

A ABHB informa que as inscrições dos animais Braford Argola e Rústicos Hereford e Braford são recebidas no endereço secretaria.hereford@braford.com.br, pelo telefone (53) 3242-1332 ou na sede da entidade (Av. General Osório, 1.094, em Bagé). Já os animais da raça Hereford e Polled Hereford Argola deverão fazer a adesão na Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares (ANC), pelo telefone (53) 3222-4576. A taxa para inscrição por animal a galpão e para o trio de rústico, incluindo o reserva, será de R$ 300,00, com bonificação de uma taxa a cada cinco animais inscritos. A data limite para envio das adesões será até o dia 21 de julho. A ABHB destaca a obrigatoriedade da apresentação do exame de DNA de paternidade de todos os animais participantes.

