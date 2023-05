Fenovinos começa com homenagens e recorde de animais inscritos em Uruguaiana

publicidade

Com 625 animais inscritos para os julgamentos de classificação de raças, iniciou nesta quinta-feira e se estende até domingo a 35ª Feira Nacional Rotativa de Ovinos (Fenovinos), que ocorre em Uruguaiana paralelamente à 21ª Expoutono, organizada pela Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco), Sindicato Rural de Uruguaiana e Casa da Ovelha. O presidente da Arco, Edemundo Gressler, acredita que pela qualidade genética dos animais a Fenovinos deve selecionar animais vencedores credenciados para disputar os grandes campeonatos na Expointer deste ano. “As raças estão desfilando qualidade genética extraordinária e podemos dizer que os animais ganhadores dos grandes campeonatos aqui com certeza já estão adquirindo passaporte para a Expointer 2023”, afirmou. Gressler acredita também que os remates programados, que se iniciam na tarde desta sexta-feira terão alta liquidez. O dirigente reconhece que o setor enfrenta dificuldades, mas mesmo assim entende que a feira é oportunidade para o produtor repor e melhorar seu rebanho.A programação da Fenovinos inclui fóruns, julgamentos de 12 raças e leilões.

Na abertura da feira, ocorrida na noite de quinta-feira, a Arco homenageou o criador José Newton Gonçalves, um dos idealizadores da Fenovinos, em 1986, e o presidente do Sindicato Rural de Uruguaiana, Roberto Fagundes Ghigino. Presente ao evento, o Senar-RS oferece quatro oficinas diárias para demonstrar os benefícios do método australiano de tosquia Tally-Hi, que garante bem-estar animal, proporciona melhor aproveitamento da lã e é quatro vezes mais rápido. As oficinas ocorrem durante todos os dias da feira, às 10h30min, às 14h, às 15h e às 16h, com a esquila de um ovino para demonstração.Conforme o Senar-RS, a tosquia com tesoura pode causar ferimentos no animal – que fica com as quatro patas amarradas juntas para evitar a movimentação – e prejudicar a qualidade da lã. Com a técnica Tally-Hi, é feita sem amarrar o animal, permitindo separar o velo inteiro, resultando em melhor classificação e separação das categorias da lã.

Programação

Sexta-feira (19 de maio)

8h – Julgamentos de Classificação das raças de carne / 2ª Nacional da Raça Poll Dorset

17h30min - Remate Miss Ovelha (multi raças)

19h - Remate Estância Silencio Poll Dorset

Sábado (20 de maio)

8h – Julgamentos de Classificação Laneiras / 2ª Nacional de Raça Merino Australiano e VI Nacional da Raça Ideal

16h - Campeonato Cabanheiro do Futuro - Comissão Jovem da Arco (Pista de Julgamentos)

18h - Remate Momento Ideal