Abertura Nacional do Plantio de Soja ocorre em São Paulo

A abertura simbólica do plantio de soja na temporada 2022/2023 começou na manhã de ontem, na fazenda Nossa Senhora Aparecida, no município de Santa Cruz do Rio Pardo, em São Paulo. O evento ocorreu no âmbito do Projeto Soja Brasil, realizado pela Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil). Em 11 anos de evento, foi sediado pela primeira vez em um município paulista, sendo o escolhido o maior polo cerealista do estado.

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) projeta uma safra recorde de cerca de 150 milhões de toneladas de soja. No Rio Grande do Sul, a semeadura deve começar no dia 11 de outubro, segundo portaria lançada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em junho deste ano.