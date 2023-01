Agrotóxicos hormonais: Emater realiza 318 capacitações em 2022

publicidade

O programa Inspeciona-RS da Emater-RS/Ascar promoveu, em 2022, 318 capacitações para aplicadores de agrotóxicos hormonais, treinando, ao todo, 8.598 pessoas. Os cursos começaram em 2019, quando foram realizadas 110 capacitações. A finalidade desses treinamentos é, principalmente, evitar o depósito desses agrotóxicos - entre eles, o mais conhecido é o 2,4D - em áreas vizinhas, ou seja, evitar a deriva, processo que prejudica o desenvolvimento de culturas como a da uva e maçã. Além disso, as capacitações preparam o Estado para atender às Instruções normativas 12 e 13/2022, que estabelecem um cronograma para que, até 2026, a obrigatoriedade de aplicador capacitado para o uso desses agrotóxicos esteja vigente em todos os municípios. Agora, ela já é obrigatória em 73 deles. Destes, 38 entraram na lista em 1º de janeiro.

Não só a Emater, como outras entidades e empresas também realizam capacitações no Rio Grande do Sul. O Estado já conta com mais de 11 mil aplicadores cadastrados e estima-se que há 30 mil aplicadores aptos a fazer esse cadastro, mas que não o fizeram por ainda não haver obrigatoriedade em seus respectivos municípios, como afirma o chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal (DDSV) da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Ricardo Felicetti. O chefe explica que, como os cursos são ministrados de forma autônoma por diferentes empresas, não há metas de capacitação no Estado. A Seapdr ainda não fechou os números de denúncias da deriva de agrotóxicos hormonais em 2022, mas, de acordo com Felicetti, foram cerca de 30 denúncias, uma diminuição expressiva com relação a 2021, quando foram 51.

Veja Também

De acordo com as Instruções Normativas, a obrigatoriedade já está vigente em 73 municípios, 38 deles a partir do dia 1º de janeiro deste ano. Os municípios em que a capacitação passou a ser obrigatória a partir desta semana são Agudo, Aratiba, Bom Jesus, Cacequi, Caiçara, Canguçu, Caseiros, Cruzaltense, Entre Ijuís, Ernestina, Giruá, Ibiaçá, Ibiraiaras, Itaara, Jacutinga, Lagoa Vermelha, Maximiliano de Almeida, Minas do Leão, Nova Santa Rita, Paulo Bento, Pinhal da Serra, Pinheiro Machado, Pirapó, Protásio Alves, Quaraí, Rio Pardo, Rodeio Bonito, Ronda Alta, Santo Ângelo, Santo Antônio das Missões, Santo Augusto, São Vicente do Sul, Sarandi, Segredo, Três de Maio, Tupanciretã, Vale do Sol e Viadutos.

O coordenador da Área de Culturas e de Defesa Sanitária Vegetal da Emater-RS/Ascar, Elder Dal Pra, explica que o curso traz não só o que é exigido na legislação, mas também um conjunto de boas práticas, tanto em tecnologias, quanto na segurança e escolha de produtos. Para 2023, Dal Pra diz que o objetivo é seguir no mesmo ritmo, com cerca de 300 cursos ministrados, em especial a partir do segundo semestre. A primeira capacitação do ano está agendada para os dias 11 e 12, em Itaqui.