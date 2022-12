Associação Brasileira de Angus vai ao oriente médio sondar novos mercados

publicidade

A Associação Brasileira de Angus vai ao oriente médio participar da Abu Dhabi International Food Exhibition 2022, buscando prospectar novos mercados. Representantes da entidade foram convidados pelo Ministério da Agricultura a participar do evento entre os dias 6 e 8 de dezembro. Em 2021, do total de carne Angus exportada, 32% teve como destino final o Oriente Médio.

Para a gerente nacional do Programa Carne Angus Certificada, Ana Doralina Menezes, a feira marca a retomada da Angus em eventos presenciais no exterior após a pandemia de Covid-19. “Vamos mostrar na prática o resultado da genética Angus e do trabalho feito pelos produtores brasileiros, entregando um produto com procedência, padronização e alta qualidade”, destaca Ana Doralina.

