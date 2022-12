Cadeia da carne bovina traça desafios para 2023

publicidade

Os principais desafios da cadeia produtiva da carne bovina do Rio Grande do Sul para 2023 estão nos altos custos pecuários e na necessidade de o pecuarista buscar e utilizar informações confiáveis para balizar seu negócio. Essa foi uma das principais conclusões do painel "Pecuária 2023 - Crise ou Oportunidade?", realizado pelo Instituto Desenvolve Pecuária, no último dia 15 de dezembro, em Porto Alegre. O evento reuniu representantes do campo, da indústria e do Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva (NESPro) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) para mapear o cenário da pecuária de corte gaúcha para o próximo ano.



De acordo com o presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, Luis Felipe Barros, a batalha para baratear a produção de carne é praticamente perdida. “ A nossa carne briga por preço, mas a gente não vai conseguir brigar para ter uma carne barata e não vamos conseguir porque não temos comida barata”, afirmou. Já Antônio Sartori, diretor da Brasoja Corretora, destacou a falta de informação verificada no setor. “Tenho um entendimento que o agro é muito desinformado, que vai atrás de informações sensacionalistas e irresponsáveis e, por causa disso, faz uma má comercialização”, disse.



O presidente do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados no Estado do Rio Grande do Sul (Sicardegs), Ladislau Böes, disse que a carne gaúcha é muito bem aceita em todos os mercados, porém lembrou que o consumidor busca preço. ”A gente precisa se reinventar, precisamos, juntos, buscar defender nossos interesses e a solução para a cadeia como um todo”, concluiu. O professor Júlio Barcellos, do NESPro salientou a expertise da universidade no tema, assim como a reputação do NESPro, baseada em fontes oficiais. “Ainda o Sul do Brasil é um pouco reticente em acreditar na informação e utilizá-la com propriedade para que lhe seja útil, mas estamos caminhando no rumo certo”, concluiu. Após as palestras, foi realizado um painel especial que abriu espaço para os associados do Instituto que expuseram as experiências do campo e as angústias quanto ao mercado.