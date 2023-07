Cai volume de entregas de fertilizantes

publicidade

As entregas de fertilizantes no mercado brasileiro caíram 4,4% nos primeiros quatro meses deste ano em relação ao mesmo período de 2022, segundo a Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda). O volume passou de 11,36 milhões de toneladas para 10,87 milhões de toneladas. Considerando apenas o mês de abril, as entregas chegaram a 2,32 milhões de toneladas, redução de 14,5% em relação ao mesmo mês de 2022. O estado de Mato Grosso recebeu o maior volume no quadrimestre, de 2,67 milhões de toneladas, ou 24,6% do total.

