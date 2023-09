Casa do Cooperativismo recebe mais de 2 mil visitantes e oportuniza debates de pautas

publicidade

Conexões, networking, rodadas de negócios, ações institucionais e governamentais em um espaço multiuso renovado e com a marca do Sistema Ocergs e do cooperativismo gaúcho. Com essa proposta, a Casa do Cooperativismo recebeu mais de 2 mil visitantes durante a Expointer, em uma programação que contou com 13 pitchs, 21 painelistas, mais de 400 expectadores, 11 federações e centrais, e 22 reuniões técnicas de cooperativas dos sete ramos. A sede do Sistema Ocergs no Parque de Exposições Assis Brasil recebeu autoridades políticas para debater reinvidicações das cooperativas, incluindo a visita do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta na quinta-feira (31/8).

O espaço reestruturado e renovado ganhou novas salas de reuniões, palco pitch para apresentações de painelistas e a presença do Mercado SomosCoop, que apresentou produtos e materiais de cooperativas que já utilizam o carimbo SomosCoop. A iniciativa está integrada ao projeto de Comunicação do Plano de Desenvolvimento do Cooperativismo Gaúcho, o programa RSCOOP150bi de prosperidade, que prevê a meta de R$ 150 bilhões de faturamento, 4 milhões de associados, 100 mil empregos diretos, R$ 300 milhões de investimentos em capacitação e R$ 7,5 bilhões de sobras líquidas anuais até 2027.

“Nós precisamos construir um cooperativismo cada vez mais próximo das cooperativas e dos seus associados e entendemos que nesta edição da Expointer conseguimos dar alguns passos em direção a todos os setores do cooperativismo, para que nós possamos buscar mais negócios em conjunto, buscar a profissionalização, melhorar a gestão, mas acima de tudo, o papel de representação que o Sistema Ocergs tem em relação aos órgãos estaduais e federais. Acreditamos que avançamos muito e estamos no caminho certo, desenvolvendo, comunicando e profissionalizando o cooperativismo do Rio Grande do Sul”, afirma o presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann.

Cooperativas ampliam negócios e reforçam relacionamento

As cooperativas gaúchas presentes durante a Expointer ampliaram os negócios e realizaram operações na ordem de R$ 530,95 milhões, com destaque para as instituições financeiras cooperativas Sicredi, Sicoob, Cresol e Unicred, responsáveis por 82,9% do volume de negócios do sistema cooperativo.

“Os resultados econômicos são importantes e destacam a força do cooperativismo no desenvolvimento do Estado. É importante ressaltar as relações construídas durante a feira, que propiciam conexões desde o campo da inovação, tecnologia e articulações relevantes no âmbito político institucional com as entidades parceiras e o poder público”, comenta o gerente de Relações Institucionais e Sindicais do Sistema Ocergs, Tarcisio Minetto.