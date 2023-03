CNA pede suplementação de R$ 1,5 bilhão para crédito oficial

publicidade

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) solicitou formalmente ao Ministério da Fazenda uma suplementação orçamentária de R$ 1,5 bilhão para equalização das taxas de juros dos programas oficiais de crédito rural. O pedido foi motivado pelo comprometimento do orçamento de 2023, evidenciado, inclusive, na suspensão dos investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Em nota, a entidade justifica que a elevação da taxa de juros e o orçamento insuficiente fez com que os recursos para a equalização das taxas no crédito rural acabassem antes do previsto. Além disso, a elevação dos custos de produção impactou no aumento do ticket médio das operações. "Dessa forma, o produtor rural precisou de mais recursos para financiar sua produção e lançar mão de inovações tecnológicas necessárias ao desenvolvimento da agropecuária brasileira”, afirma o ofício. A confederação ainda explicou que, com as interrupções das linhas de investimento, logo no início da safra 2022/2023, muitas operações ficaram paradas nas esteiras de crédito das instituições financeiras, atrasando os investimentos em itens que são gargalos do setor, como armazenagem, irrigação e práticas de agricultura de baixo carbono.

Ainda no ofício, a CNA diz que reconhece e entende as dificuldades enfrentadas com o orçamento. Entretanto, avalia que a aprovação e a liberação do volume de recursos solicitado é imprescindível e urgente para garantir a continuidade dos investimentos do setor.