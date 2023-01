Colheita da uva inicia-se com atraso

publicidade

A colheita da uva teve início na semana passada, em atraso por conta de temperaturas baixas na primavera de 2022, de acordo com o presidente da Comissão Interestadual da Uva, Cedenir Postal. Mas, de acordo com ele, isso não deve prejudicar o setor e o volume da safra está dentro da normalidade. “Acreditamos que a produção está no patamar do ano passado, até um pouco menos pelo que disseram os agricultores”, afirma. Segundo ele, essa menor produção se deve também ao frio.

Quanto aos possíveis efeitos da estiagem, Postal afirma que ela vem afetando mais pesadamente a variedade de uva bordô, mais sensível à falta de chuvas. “A que já está quase pronta está sendo afetada, mas ainda é cedo para falar em perdas”, diz. Ao mesmo tempo, ele afirma que o clima pode favorecer a qualidade da safra. “Se o tempo continuar da forma que está acreditamos que vai dar uma qualidade excelente, não temos previsão de muita chuva e isso é bom”, diz.

A situação da colheita varia de acordo com a região. Em Frederico Westphalen e proximidades, há colheita das variedades Niágara branca e Niágara rosada, enquanto a variedade Vênus já foi colhida e comercializada, de acordo com o relatório conjuntural da Emater-RS/Ascar. Mas as condições climáticas, de falta de chuvas, afetam negativamente a produtividade da região e os produtores que dispõem de irrigação a estão utilizando, o que impacta no preço final da uva. Ao mesmo tempo, o clima seco evita que as videiras sofram com doenças.

Já em Caxias do Sul, variedades para vinho e outros derivados, como a Riesling e Chardonnay, estão sendo colhidas e em parte já estão sendo processadas em vinícolas. “As uvas para vinificação apresentam excelente qualidade, principalmente quanto à sanidade, além de bom teor de açúcar”, diz o relatório. Já a colheita da variedade de mesa Niágara rosada iniciou tardiamente na região.

Outras regiões onde a colheita de uva também já teve início, segundo o relatório, são a de Ijuí, na costa do Rio Uruguai, onde está com boa qualidade para o consumo de mesa, mas em que também há videiras com ciclo atrasado e com sintomas de podridão da uva madura; a de Santa Maria, onde há boa qualidade e alto teor de açúcar nos frutos, porém há problemas de fitotoxicidade causado por alta aplicação de produtos para tratar doenças em dias de temperaturas altas; e a de Erechim, com 420 hectares cultivados, em especial das variedades Niágara Branca e Rosa e Vênus.