Concurso de Queijos Artesanais e Doces de Leite traz produtos exclusivos a Porto Alegre

publicidade

Porto Alegre recebe, até este domingo, a 2ª edição do Concurso de Queijos Artesanais e Doces de Leite do RS. O evento é gratuito e ocorre na Casa de Cultura Mário Quintana, com oficinas de harmonização, painéis temáticos e feira aberta ao público. De acordo com a organização, mais de 50 agroindústrias gaúchas vão apresentar 121 queijos divididos nas categorias Coloniais (58), Serrano (16) e autorais (48). Estes últimos consistem em receitas exclusivas de cada produtor, o que faz da feira um dos únicos locais em que podem ser facilmente encontrados na capital.

O diretor técnico da Associação Gaúcha de Laticinistas e Laticínios (AGL), Danilo Gomes Cavalcanti, afirma que um dos principais critérios para a avaliação dos queijos autorais é, justamente, a originalidade e inovação do produto. Segundo Danilo, alguns dos jurados do concurso vêm de outros estados e países e trocam experiências sobre as diferentes produções leiteiras de cada local de origem. Além disso, afirma que as oficinas de harmonização seguem com as inscrições abertas pelo site.

De acordo com a especialista na cadeia de leite e derivados do Sebrae-RS, Aline Balbinoto, o evento tem um papel importante em mostrar ao público a importância da cadeia produtiva de queijo artesanal do Estado. Além disso, tem o objetivo de mostrar que os queijos disponíveis na feira, por sua exclusividade, não são os mesmos encontrados no varejo. “Quando a gente fala em queijo, não estamos falando só do produto, estamos falando de história, cultura e sobre turismo também. E a Casa de Cultura é um lugar que transmite isso também”, ressalta Aline.

O Secretário do Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, compareceu ao evento porque, segundo ele, o poder público precisa, cada vez mais, trabalhar para incentivar aspectos como a transformação de produtos, melhoramento e identidade geográfica, pontos que estão sendo profundamente abordados na feira. “Os queijos são, sem dúvida nenhuma, um dos grandes produtos turísticos que nós temos. [...] mas, assim como no caso dos azeites de oliva, ainda temos muito espaço para crescer, usando da qualidade de produtos diferenciados e os selos de identificação de origem, por exemplo”, destaca Santini.

Queijaria Chácara dos Padres traz queijo premiado à feira

Foto: Lucas Keske / Especial / CP.

As agricultoras Carla e Nataly Walter De Liz, da queijaria Chácara dos Padres, participam do evento pelo segundo ano consecutivo, com a expectativa de conquistarem premiações nesta edição. Mãe e filha produzem, em sua fazenda em Bom Jesus, o queijo artesanal Serrano, que já foi premiado em um concurso internacional em 2021. Segundo ela, as restrições para que o queijo conquiste a indicação geográfica são rígidas, como o uso de uma formulação a partir de leite misto, e não de uma única raça pura, além de pastagem livre dos animais e um queijo formulado apenas com leite, sal e coalho como ingredientes, sem a adição de fermento. Em seu caso, usam gado das raças Holandes e Jersey, em sua produção.

*Sob orientação de Nereida Vergara.