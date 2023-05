Estiagens sucessivas derrubam produtividade na safra de citros

publicidade

A abertura da safra da citricultura no município de Liberato Salzano, maior produtor de laranjas do Estado, ocorre nesta sexta-feira (26), em um cenário de desalento. A Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares de Liberato Salzano e Região (Coopsalzano) finalizava ontem os dados que serão apresentados ao público em evento com palestras no salão paroquial da cidade. “Em dados preliminares, houve este ano redução 300 hectares de área de cultivo e queda de produtividade de mais ou menos 40% em relação à safra de 2022”, adiantou o presidente da Coopsalzano, Leandro Rubini. Como resultado, a colheita deve cair quase à metade, de 28 mil toneladas em 2022 para em torno de 15 mil este ano.

A sequência de estiagens que castigou o Estado fez estragos nos pomares e no ânimo dos citricultores. ”Houve redução de cerca de 300 hectares de área de pomares, por uma pressão do cultivo de grãos, mas a principal causa disso é a falta de mão de obra, dificuldades de sucessão na família, o que leva ao arrendamento da terra”, analisou Rubini. Em 2019, cerca de 380 famílias se dedicavam aos laranjais. Este ano, a Coopsalzano estima que restem em torno de 280. “O produtor está desanimado com o preço, o clima e a baixa produtividade”, resume. Rubini lembra que a laranja é uma cultura perene, e a falta de chuva afeta a florada e o desenvolvimento dos frutos nos anos seguintes.

O cenário desolador em Liberato Salzano se repete, em menor escala, em outros polos produtores como os vales do Caí e Taquari, onde a produtividade foi reduzida de 20% a 30% nas variedades mais precoces de bergamotas, laranjas e lima ácida Tahiti, conforme levantamentos da Emater/RS. A expectativa é de que o desenvolvimento de frutas de ciclo intermediário e tardios ainda não colhidas se normalize em razão da previsão de chuvas mais volumosas. Este ano, a abertura oficial da colheita na região está marcada para o dia 16 de junho, na comunidade de Campo do Meio, em Montenegro.

“O efeito de três anos consecutivos de estiagem fez com que este ano tivéssemos menos frutas nas variedades precoces e redução no tamanho das frutas”, explica o engenheiro agrônomo Marcos José Schäfer, responsável pela área de apoio técnico à fruticultura na regional Lajeado da Emater. As demais variedades de frutas nos vales do Caí e Taquari estão na fase de desenvolvimento, favorecidas pelas chuvas nos primeiros dias deste mês.

Conforme a Emater de Lajeado, a produtividade menor em variedades precoces é confirmada também pela indústria de óleos essenciais. O volume de frutos entregues para raleio em algumas empresas tem sido até 40% menor.

A redução de tamanho das frutas mais precoces para mesa ocorreu nas variedades de bergamotas Satsumas e Caí e nas laranjas Céu Precoce, Salustiana, Shamouti e umbigo Bahia. A Emater ressalva que a situação não atinge todas as propriedades. Segundo a Emater, os citricultores registraram queda na comercialização na última semana, mesmo com o preço estagnado. Além de reduzir a produtividade, a série de estiagens favorece o desenvolvimento e ocorrência em maior intensidade de cochonilhas, principalmente escama farinha e ácaros da falsa ferrugem.

PROGRAMAÇÃO

19ª edição do Seminário de Abertura da Safra da Citricultura 2023

Quando: hoje, 26 de maio

Local: Salão Paroquial de Liberato Salzano

8h30min - Recepção.

9h - Abertura e diagnóstico da citricultura de Liberato Salzano.

9h10min - Pronunciamento de autoridades.

9h30min - Papel da Conab como regulador de mercado e gestor de políticas públicas e mercados institucionais, com Edegar Preto, presidente da Conab.

10h - Manejo biológico na citricultura, com Nicolas Fin, da empresa Vital Force.

10h45min - Medidas preventivas ao Greening e cadastro de culturas sensíveis, com Rita de Cássia Antochevis, da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação.

11h30min - Controle da mosca-da-fruta e do bicho-furão, com Jair Griebler e Ivonir Biesek, da Emater/RS-Ascar.

12h15min - Entrega de equipamentos.

12h30min - Encerramento e almoço.