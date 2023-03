Cultivares de grãos em destaque na Embrapa

publicidade

Nove unidades da Embrapa participam neste ano da Expodireto Cotrijal. São elas as unidades Trigo, Arroz e Feijão, Clima Temperado, Gado de Corte, Gado de Leite, Meio Ambiente, Milho e Sorgo, Pecuária Sul e Soja. Entre os destaques da pesquisa que serão apresentados estão as cultivares de trigo, cevada e triticale desenvolvidas pela Embrapa Trigo. “Cada uma delas tem um contexto de uso e traz inovações no mercado, principalmente a BRS Entressafras (de cevada), que é uma cultivar hiperprecoce, com um ciclo extremamente curto em que é possível colher grãos destinados à indústria de rações ou alimentação animal em até 100 dias”, explica coordenador do espaço da empresa de pesquisa no parque, Osmar Conte. Ele relata que o trabalho de preparação das parcelas para a feira começou em outubro de 2022, com a implantação da área de soja. “Não existe um visual em março de 2023 se o trabalho não começa lá quatro ou cinco meses antes, com o preparo da área, implantação, todos os cuidados necessários, então é um dispêndio de energia e trabalho bastante grande nessas feiras com um envolvimento semanal de pessoas nos cuidados e na condução dos trabalhos”, diz.

Além de nove cultivares de grãos de inverno, serão apresentadas seis cultivares de soja, seis de batata (conjunto de batatas-doce coloridas e biofortificadas), seis de feijão e 13 de forrageiras de verão (capim elefante, Panicum, capim sudão, braquiária, milheto e sorgo). As parcelas ainda vão mostrar alternativas para o sistema de integração lavoura-pecuária e combate às consequências da estiagem, com incentive a diversificação do cultivo de grãos, ampliação da oferta de forrageiras e bioinsumos. Também vão ser apresentados os resultados do experimento desenvolvido em conjunto com o Programa Duas Safras, da Farsul, para avaliar efeitos da limitação química do solo sob déficit hídrico em trigo e soja, na safra 2022/2023.