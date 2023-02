Expodireto Cotrijal, maior em 2023

publicidade

A primeira grande feira agropecuária do Rio Grande Sul ganhou mais espaço para acontecer em 2023. A 23ª Expodireto Cotrijal, lançada ontem pela manhã, no Hotel Deville, em Porto Alegre, contará com 33 hectares a mais integrados ao parque de exposições da cooperativa, em Não-Me-Toque, que até o ano passado tinha 98 hectares. Neste ano, a feira tem confirmados 580 expositores e, conforme o presidente da Cotrijal, Nei César Manica, “há uma fila de espera de 200 empresas interessadas em participar”. O público aguardado é de cerca de 250 mil pessoas, entre os dias 6 e 10 de março.

Em 2022, a Expodireto conseguiu atingir um faturamento histórico de quase R$ 5 bilhões, sendo a maior parte resultante da venda de máquinas agrícolas. Esse montante, de acordo com Manica, mesmo diante de mais um ano de estiagem no Rio Grande do Sul, deve se repetir. O comandante da tradicional feira de negócios salientou que assuntos relacionados às perdas causadas pelo clima e ao que pode ser feito para minimizar os prejuízos estarão presentes nos grandes fóruns que a exposição sediará, como os da soja, do milho, do leite e as audiências públicas parlamentares. “Temos de discutir o avanço da legislação ambiental no Estado, que nos permita a reservação de água para garantir a produção”, lembrou, elogiando o governo estadual pelos esforços da Secretaria do Meio Ambiente.

Em sua apresentação, Manica salientou a responsabilidade da Expodireto quanto ao aperfeiçoamento da legislação ambiental e também projetou uma grande feira neste ano. “Temos a missão de buscar o aumento da produtividade, mas também sem esquecermos da responsabilidade que temos quanto ao meio ambiente. Juntos faremos novamente uma grande exposição”, destacou.

Prestigiando o lançamento, o governador Eduardo Leite ressaltou a importância da Expodireto como exemplo de resiliência do agricultor gaúcho a cada ciclo de dificuldades. Leite disse que as previsões meteorológicas dão conta da ocorrência de chuva nas próximas semanas, o que pode ser benéfico para as lavouras de soja, “colaborando para uma estiagem menos severa”. Destacou ainda o empenho do Estado e o do segmento de agronegócio para comunicar melhor o trabalho do produtor e superar críticas do mercado, em especial o europeu, que busca encontrar “máculas” no segmento, no Brasil como um todo, em razão da competitividade. “Mas estamos avançando”, declarou, ao anunciar a abertura de mercado do Chile, que reconheceu hoje o status do Rio Grande do Sul como zona livre de zona livre de febre aftosa sem vacinação e deve começar a comprar carne bovina gaúcha, entre outras proteínas animais.

Giovani Feltes, secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, faz sua estreia na primeira grande feira do calendário estadual como integrante do governo e disse que sua expectativa não poderia ser mais positiva. Como é tradição, ele pretende transferir seu gabinete para Não-Me-Toque durante o evento e despachar do parque de exposições. “A Expodireto é um exemplo de como a tecnologia se incorpora ao agro e é sempre um marco de desenvolvimento para o setor”, complementou.

Além das novidades em produção vegetal, animal, tecnologia e inovação, a Expodireto repete a pujança da Feira de Agricultura Familiar, uma das atrações prediletas do grande público. O presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag/RS) – que junto com a Cotrijal, a Emater/RS-Ascar e a Secretaria de Agricultura coordena o pavilhão –, Carlos Joel da Silva, adianta que a feira deste ano terá 191 espaço,s entre agroindústrias, artesanato e flores. “Mas o número de agricultores deve ser maior, já que dividem os espaços”, comentou. Em 2022, a Feira da Agricultura Familiar da Expodireto Cotrijal faturou R$ 1,7 milhão.

A organização da Expodireto Cotrijal anunciou a presença de pelo menos 60 delegações internacionais no evento do próximo mês de março, com rodadas de negócios específicas para aquisição de máquinas, equipamentos, implementos agrícolas, logística e transporte. A feira reedita, também, o ambiente da Arena Digital inaugurado há três anos, e que concentra no parque os hubs de inovação, startups e empresas nacionais e internacionais com projetos voltados à agricultura e à pecuária

Mesmo tendo sua abertura oficial no dia 6 de março, com expectativa da presença de autoridades federais e estaduais, a Expodireto 2023 começa ainda no domingo, dia 5 de março, com a entrega do Troféu Brasil Expodireto, prêmio que homenageia lideranças, empresas, entidades e produtores. Instituído em 2010, o troféu já distinguiu 150 personalidades do agro nacional.

Lideranças saúdam potencial

“A maior feira do Rio Grande do Sul focada no agronegócio é uma feira do cooperativismo, encabeçada por uma cooperativa. Ela já não é mais uma feira nacional, mas um evento internacional que, cada vez mais, destaca a pujança do setor cooperativo no Rio Grande do Sul”, destacou o presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann, presente ontem na solenidade de lançamento da Expodireto Cotrijal, no Hotel Deville, em Porto Alegre.

Patrocinador master da Expodireto, o Sistema Ocergs, mais uma vez, marca presença com uma “agenda ativa presencial”, segundo Hartmann. “Trabalharemos muito fortemente em temas regionais, palestras temáticas que dizem respeito a cooperativas de nova geração, crescimento do cooperativismo e alavancagem de recursos internacionais para financiar cooperativas”, relatou o dirigente.

Representando a Câmara dos Deputados, o deputado federal Pedro Westphalen se comprometeu a propor ações no Parlamento para que sejam superados os problemas burocráticos relacionados às questões ambientais. “O parlamento federal tem de fazer com que temas importantes para o agronegócio andem, e a principal pauta que temos neste momento é a irrigação”, destacou.

O deputado estadual Vilmar Zanchin, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, afirmou que a Expodireto Cotrijal é o motor do agro gaúcho. “Os números falam por si. Acompanhei o nascimento da feira e, hoje, estamos reunidos para celebrar um dos maiores eventos do agro no mundo”, comentou.

Voltada a promover o crescimento e fazendo com que o produtor evolua de forma conjunta, a exposição de Não-Me-Toque, que teve sua primeira edição no ano 2000, destaca como tema neste ano “O Agro cresce com a Expodireto”. Para isso, pretende proporcionar vivências durante cinco dias nos mais variados ecossistemas do agronegócio, permitindo ao visitante acesso ao que há de mais moderno no setor.

