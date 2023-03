Expodireto Cotrijal tem início sem chuva e com grande movimento

publicidade

Com tempo nublado, mas sem chuva, 23ª Expodireto Cotrijal teve início nesta segunda-feira (6), em Não-Me-Toque. A abertura começou às 9h desta segunda-feira (6) e, com a presença de autoridades como o ministro da Agricultura e Pecuária Carlos Fávaro e o governador do Estado Eduardo Leite, além de senadores e deputados, atraiu grande presença do público, que já enche as vias do parque de exposições da Cotrijal. Até o final do evento, a expectativa dos organizadores é de que o público seja equivalente ao da última edição, com presença de 263 mil pessoas nos cinco dias de feira.

Mesmo com grande fluxo de pessoas, o trânsito na entrada do parque fluiu bem, como descreve o comerciante não-me-toquense Wilmar Sebastiani. Ele relata não ter enfrentado grandes engarrafamentos. Sebastiani vem à feira todos os anos, desde que ela começou. “Venho de curioso. Eu gosto de olhar novidades, todas as inovações”, diz.

Já para Salete Maria Danielly, de Caxias do Sul, esta é a primeira vez visitando a feira. Com família de agricultores, ela tem interesse no tema. “Eu quero ver um pouquinho de tudo, principalmente os lançamentos na parte agrícola”, relata.

