Pozzobom visita Casa do CP na exposição

Durante visita à Expodireto, o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom, esteve na Casa do Correio do Povo na exposição. Ele foi recebido pelo diretor presidente do Correio do Povo, Sidney Costa. Pozzobom comentou que o evento é um símbolo do agronegócio e destacou o seu lugar favorito na feira, que é o pavilhão da Agricultura Familiar. “Eu sou encantado com o trabalho da agricultura familiar, pois muita gente não sabe a dificuldade que essas pessoas passam”, destacou. Além disso, Pozzobom mencionou que também prestigiou a participação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).