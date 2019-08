Após 26 anos, EUA volta a ter espaço próprio no Pavilhão Internacional da Expointer

publicidade

O Consulado Geral dos Estados Unidos em Porto Alegre inaugurou oficialmente o estande norte-americano no Pavilhão Internacional da 42ª Expointer, nesta quinta-feira.

O encarregado de Negócios dos Estados Unidos no Brasil, William Popp, que participou da solenidade e fez o descerramento da fita, disse que o consulado retorna às atividades dentro da feira após 26 anos. “É importante essa aproximação do setor privado dos Estados Unidos e do Brasil. Temos tecnologia avançada, institutos de pesquisa de alto padrão, somos especialistas na produção de Wisky e cervejas artesanais. Sobre a biotecnologia e pesquisa agrícola no campo, Brasil e Estados Unidos estão caminhando na mesma direção.”

Popp ainda disse que os Estados Unidos são o quinto destino de produtos gaúchos e em 2018 o comércio bilateral entre os dois atingiu U$ 2,5 bilhões em bens.

A presença dos EUA na Expointer conta ainda com a vinda de representantes de quatro associações norte-americanas. São elas: a Associação de Exportação de Genética Animal dos Estados Unidos, Associação Nacional de Criadores de Animais, Associação Americana do Cavalo Paint e Associação Americana de Transferência de Embriões.

No estande, os visitantes podem conferir e tirar dúvidas sobre turismo, cursos de inglês, cursos de curta duração e programas de graduação e pós-graduação norte-americanos. A Cônsul Geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, Julia Harlan, e o chefe de gabinete do secretário de agricultura do RS, Erli Teixeira, também participaram da solenidade.