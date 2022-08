Expointer supera a marca de 6 mil animais inscritos

publicidade

A 45ª edição da Expointer, que se realiza de 27 de agosto a 4 de setembro, no Parque Assis Brasil, em Esteio, contabilizou 6.378 animais inscritos. Conforme levantamento consolidado divulgado ontem pela Secretaria da Agricultura (SEAPDR), o número refere-se a 5.093 exemplares de argola (que participam de competições) e 1.285 rústicos, cujas inscrições terminaram na última quarta-feira.

O total de participantes supera em 57,2% o número registrado na última edição (2021), de 4.057, e em 14,09% o da Expointer 2019 (5.590), a última antes da pandemia. “Por dois anos, os produtores tiveram dificuldades para levar os animais a Esteio. Agora, a Expointer está retomando seus números pré-pandemia”, afirma o zootecnista responsável pelo Serviço de Exposições e Feiras da Secretaria da Agricultura, Pablo Charão.

De acordo com Charão, não haverá mudanças estruturais para receber as mais de 6 mil estrelas da feira. Contudo, a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco) terá de encontrar soluções para acomodar os 892 ovinos inscritos, que ultrapassam o limite do pavilhão onde serão alocados. “Alguns podem ser colocados nas baias em dupla para que não sejam necessários cortes”, afirma Charão.

As inscrições dos rústicos contemplam 400 participantes da Feira de Novilhas Selecionadas, 14 bovinos Devon, 88 Aberdeen Angus, 8 Ultrablack e 183 Hereford e Braford. Entre os pequenos animais, há 70 chinchilas - que estarão à venda -, e 300 coelhos. Os equinos que participarão de provas pontuais somam 120 (Paint Horse, 20; Quarto de Milha, 50; Árabe 1, Campeiro, 1; Appaloosa, 10 e Crioulo, 47). Por fim, há ainda 102 exemplares da raça Crioula que integram a oferta de três leilões.

