Prova Cross Country tem cavalos árabes campeões

Os cavalos árabes vencedores do 1º lugar da prova Cross Country, que ocorreu hoje, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, foram Troya Pegasus, de Iasmim Peres, na categoria Amador; Aragon, de Lucas Camargo, na categoria Cavalos Novos; Star Magic, de Mauri Fonseca, na categoria Aberta; e Prates Kyara, de Laura Camargo, na categoria jovem. Em segundo lugar, ficaram Kathyna Hman, de Julia Sebastião, na categoria Amador; Jóia Rara Pat, de Matheus Feoli, na categoria Cavalos Novos; FHJ Natan, de Mateus Camargo, na categoria Aberta; e FHJ Hyndiracan, de Laura Fonseca, na categoria Jovem. O terceiro lugar ficou com Jabet El Kher, de Marília Borba, na categoria Amador; Folhetim Pat, de Guilherme Fonseca, na categoria Aberta; e FHJ Hyndiracan, de Isadora Fonseca, da categoria Jovem.

Nesta prova, a comissão avaliadora julgou o desempenho dos animais e sua agilidade nos obstáculos da pista. Esta é a quarta de oito etapas que integram o Campeonato Domados do Pampa, cuja final está marcada para este sábado. A próxima competição é a Prova Feminina de 5 Tambores, que ocorre amanhã, às 15h. Haverá transmissão on-line pelo canal 3 do site www.expointer.rs.gov.br.

*Sob supervisão de Elder Ogliari