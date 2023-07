Gadolando abre inscrições para a 46ª Expointer

publicidade

A Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando) está com inscrições abertas para a participação da raça na 46ª Expointer. O interesse deve ser manifestado pelo email administracao@gadolando.com.br, constando número de registro, brinco com apelido, data do último parto e número de crias da vaca. O presidente da entidade, Marcos Tang, diz que mesmo com as limitações do setor, a expectativa é de uma boa presença de animais na feira.

Veja Também